Vicenza, Malomo e Giraudo potrebbero essere confermati

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel nuovo Vicenza di Renzo Rosso potrebbero trovare spazio due calciatori che hanno chiuso la stagione festeggiando la salvezza in biancorosso. Si tratta dei difensori Alessandro Malomo, centrale classe '91, e Federico Giraudo, terzino sinistro classe '98. il direttore sportivo in pectore del Vicenza Werner Seeber avrebbe già sondato il terreno con i proprietari dei cartellini (Venezia e Torino rispettivamente) incassando la disponibilità a lasciarli ancora un anno in biancorosso.