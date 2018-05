Vicenza, possibile nuovo ribaltone: via Lerda, torna Zanini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In casa Vicenza potrebbe arrivare un nuovo, clamoroso, ribaltone a pochi giorni dalla disputa dei play out contro il Teramo. Secondo quanto riferito da Biancorossi.net la società starebbe pensando di esonerare Franco Lerda, tornato sulla panchina berica nel marzo scorso, e richiamare Nicola Zanini, che sarebbe affiancato da un altro ex biancorosso come Giorgio Sterchele.