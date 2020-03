Vicenza, Rigoni: "Felice di giocare qui qualche altro anno. Vogliamo la Serie B"

Fresco di rinnovo con il Vicenza il centrocampista Luca Rigoni ha risposto dai canali ufficiali del club alle domande dei tifosi partendo proprio dalla firma sul contratto: “Sono stracontento di essere ancora qui per qualche anno. Ho realizzato il sogno di giocare in Serie A e adesso voglio cercare di riportare il Vicenza nelle categorie che gli competono e quando torneremo a giocare faremo di tutto per essere promossi in Serie B. - continua Rigoni come riporta Trivenetogoal.it - Il Menti è uno stadio che non ha nulla da spartire con la Serie C, questo tifo ce l'hanno poche squadre e noi siamo fortunati a poterci giocare. Quest’anno si è creato un bel feeling con i tifosi ed era da tanti che si faceva fatica, ora abbiamo una società di primo livello con una squadra forte, i tifosi l’hanno capito e ha fine partita dimostriamo le emozioni che viviamo”.