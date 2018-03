Vicenza, Romizi prova a scherzare: “Serve un po' di acqua di Lourdes”

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Vicenza Marco Romizi prova a scherzare sulla situazione del club e su un momento poco felice con l'ultima vittoria casalinga che risale ormai allo scorso novembre: “Non mi è mai successo di non vincere in casa per così tanto tempo ed è ora di conquistare i tre punti al Menti, ma non penso che questo digiuno sia da imputare a motivi psicologici. - continua Romizi a Il Giornale di Vicenza - Pensiamo a raccogliere il più possibile, ci attende un mese molto impegnativo e fitto di partite da interpretare al meglio. Ogni tanto dico al direttore di prendere un po' d'acqua di Lourdes, ne avremmo bisogno".