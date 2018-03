Vicenza, Sanfilippo punge Romizi: “Non era rimasto da eroe?”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ex presidente del Vicenza Fabio Sanfilippo dalle colonne di Trivenetogoal.it ha voluto rispondere al centrocampista Marco Romizi che nei giorni scorsi aveva chiesto nuovamente una mano agli imprenditori locali storcendo il naso su una possibile riduzione dell'ingaggio (“Noi siamo lavoratori e il contratto andrebbe rispettato, col curatore lavoreremo per stimolare la parte ricca della provincia di Vicenza che purtroppo non ha risposto agli appelli”). “Romizi dovrebbe ricordarsi che fu proprio lui a indicare che sarebbe immediatamente andato via se non fosse stato retribuito e quando gli ricordai che era un professionista e doveva comportarsi come tale mi rispose che non era d'accordo. - continua Sanfilippo - Il centrocampista più volte ha confermato che sarebbe rimasto da eroe, ma ora parla di salvare il contratto. Allora si tratta solo di soldi e non di professionalità”.