Vicenza, Seeber: "Cambio in panchina ora per dar tempo a mister Serena"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Werner Seeber, direttore sportivo del Vicenza, in occasione della presentazione del nuovo tecnico biancorosso Michele Serena, come riportato dal sito ufficiale, ha dichiarato: “Non volevamo trovarci a questo punto, abbiamo fatto delle valutazioni profonde, abbiamo cercato di aspettare per dare la possibilità di sistemare le situazioni che purtroppo si stanno protraendo da diverse partite. Alla fine abbiamo capito che probabilmente questa era la cosa migliore da fare. Quando si cambia allenatore, ovviamente non è perché è l’unico responsabile di una situazione che va in una maniera diversa da quella che ci si aspetta, ma è una sconfitta per tutti: società, responsabile dell’area tecnica, giocatori. Dispiace aver preso questa decisione, non ci nascondiamo e siamo consci che non stiamo facendo quello che vorremmo fare ma siamo consci che potremmo fare molto di più come abbiamo visto in qualche partita, ma ultimamente è venuto a mancare molto sotto l’aspetto delle prestazioni. Voglio ringraziare mister Colella e Greco per il loro lavoro. Siamo a 4 punti dal secondo posto, non vogliamo far passare questa stagione prendendo ciò che viene, non è così, noi vogliamo fare il meglio possibile. Perché non abbiamo aspettato la sosta? Abbiamo preferito prendere una decisione ora per dare il tempo anche alla squadra di conoscere il nuovo allenatore, per non arrivare a cambiare durante la pausa invernale, volevamo creare un maggiore senso di responsabilità nei giocatori e speriamo di dare una piccola sterzata al trend recente già da sabato. Benvenuto quindi a mister Serena e in bocca al lupo”.