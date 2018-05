Vicenza, spunta anche un gruppo cinese. Già proprietario dei Saints

Non c'è solo Renzo Rosso per l'acquisto del Vicenza, anche se in caso di retrocessione in Serie D la sua sarebbe probabilmente l'unica offerta con la fusione col Bassano che sarebbe così possibile e riporterebbe i biancorossi a giocare fra i professionisti. Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto in edicola in caso di salvezza si farebbe avanti anche un gruppo cinese, legato a Jisheng Gao e alla figlia Nelly già proprietario all'80% (pagato circa 250 milioni di euro) del Southampton in Premier League. Questo gruppo sarebbe pronto ad accollarsi la restrutturazione del Menti e rilanciare in grande stile la squadra.