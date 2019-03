Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo aver centrato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Serie C, eliminando il Gozzano (2 a 0 il finale) il LR Vicenza Virtus si prepara ad ospitare l'Imolese al “Menti” per la 29^ giornata del Girone B. Ecco, riportate da biancorossi.net, le parole di mister Giovanni Colella nella consueta conferenza stampa pre partita:

“Serve un po’ di pazienza, ho visto una squadra abbastanza tranquilla. Non ci si possono aspettare molti miglioramenti, un gol po’ più di intensità nella fase di manovra e nella fase difensiva. Le squadre che sono davanti hanno avuto il loro momento migliore ma non durerà in eterno, noi invece no. Grandi si è allenato ma non so se oggi lo schierano. Curcio sta benino, non stiamo male. Potremmo rivedere i tre piccoli davanti anche se ho visto Arma molto motivato. Zarpellon è un altro che va gestito con attenzione ed è l unico che può rompere la partita. Salviato ha avuto un problemino. Come esterno lo farei fare a Nicolò Bianchi più che a Laurenti, anche perché l’ha già fatto. L’Imolese fa le cose con intelligenza riciclando qualcuno che non aveva fatto bene. Hanno creato una squadra molto omogenea, comunque me l’aspettavo come una squadra competitiva, sono ben organizzati, giocano senza pressione e senza obiettivi.”