Vicenza Virtus, Bizzotto: "Orgoglioso di indossare la fascia di capitano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conferenza stampa di presentazione per Nicola Bizzotto. Il difensore del Vicenza Virtus ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di poter indossare la fascia di capitano, è un onore poterlo essere in una piazza così importante, essendo poi io vicentino di Rosà. Nella nostra squadra ci sono diversi leader ed è importante ci siano per poter creare un gruppo forte, uno di questi è Stefano Giacomelli. Le aspettative sono alte, c'è tanto entusiasmo tra i tifosi e noi dovremo essere bravi ad alimentare costantemente questo entusiasmo, portando il pubblico sempre dalla nostra parte per poter avere così un'arma in più contro i nostri avversari. Vogliamo disputare un campionato da protagonisti. Io un esempio per i ragazzi del settore giovanile? Mi inorgoglisce poterlo essere ma devo confermare di esserlo nel quotidiano, non solo la domenica nella partita".