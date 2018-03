Vicenza, Zanini: "Vogliamo muovere la classifica e invertire la rotta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico del Vicenza Nicola Zanini che ha presentato la sfida contro il Renate: “Sicuramente bisogna cambiare passo, a fine partita si parla a caldo e si analizzano le cose con maggior pressione - spiega il tecnico nella conferenza stampa riportata dai canali ufficiali della società veneta - I risultati a livello di punti non sono dalla nostra parte, le prestazioni si ma ora c’è bisogno di muovere la classifica e di invertire la rotta. Abbiamo lavorato molto a livello mentale, togliamoci gli alibi, per una serie di cose il campionato è andato in questo senso, ora l’obiettivo è salvarsi, non c’è altra strada. Si segna poco, il campo dice questo, occasioni ne abbiamo avute, però si è capitalizzato meno, questo senza gettare nessuna croce sugli attaccanti che stanno facendo il loro lavoro. Alimi e Jakimovski sono recuperati, ci aspettano altre partite serrate anche la prossima settimana e abbiamo bisogno di tutti. Stiamo recuperando individualità, oggi con il gruppo si è allenato anche Salifu, Ferchichi già da qualche giorno. Quando si gioca nel Vicenza è necessario poter contare su calciatori di responsabilità e di esperienza. Abbiamo otto partite davanti e un unico scopo da raggiungere, tutti insieme. Capisco le polemiche ma rischiamo di rimetterci tutti. Restiamo compatti e portiamo a casa la salvezza sul campo e fuori. Siamo stati a cena tutti insieme, ospiti del Curatore. La squadra è compatta, il clima è positivo e c’è voglia di riscatto. Ora serve essere arrabbiati e determinati il giusto, ci sta anche un po’ di nervosismo. Il Curatore è stato attaccato? Ce n'è una al giorno, oramai non ci facciamo neanche più caso, non spetta a me commentare. Il problema di queste situazioni è quando si entra in ambiti che non ci spettano, ognuno deve fare il suo e rimanere al suo posto. In queste ultime partite dovevamo raccogliere qualcosa di più e questo ha cambiato la visione finale del campionato però siamo maturi e pronti a giocarcela fino alla fine".