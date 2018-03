Vicenza, Zanini: "Vogliamo salvarci in tutti i sensi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista della gara tra Vicenza e Südtirol, il tecnico vicentino Nicola Zanini ha parlato in conferenza stampa. "In settimana abbiamo cercato di recuperare gli infortunati, ci aspetta un bel tour de force ma - ha detto - abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa. Tra oggi e domani tirerò le somme, Giacomelli è a disposizione. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di salvare il Vicenza, in tutti i sensi. Il nostro compito è farlo sul campo, essendo gente di campo. Quello che ci tengo a sottolineare è che i problemi ci sono, stiamo lavorando, come ho già ripetuto in altre occasioni, in maniera non consona ad una squadra che deve pensare solo ed esclusivamente al campo; il nostro impegno sarà massimale ma questa cosa va detta e ricordata altrimenti non direi le cose come stanno veramente. Stiamo lavorando in una situazione difficile, capisco che si gioca al Menti e bisogna vincere a tutti i costi, sia in casa che fuori, lo faremo e ci metteremo l’anima”, le parole di Zanini.