Vince ancora l'Entella: 1-0 all'Arzachena, decide Pellizzer

Terza partita disputata e terzo successo per l'Entella. La squadra di Chiavari, dopo la vittoria di 4 giorni fa con il Pisa, batte anche l'Arzachena per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Pellizzer al 52'. I liguri hanno dieci punti di distacco dalla prima in classifica, il Piacenza, ma cinque gare in meno. Per l'Arzachena sesta sconfitta in nove gare e quartultimo posto.