Virtus Entella, Boscaglia: "Non meritavamo la sconfitta"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Virtus Entella, Roberto Boscaglia, ha analizzato così la sconfitta interna della sua squadra contro la Pro Patria per zero a uno. "Ci sono tanti fattori che influiscono, gli impegni ravvicinati, i meriti dell'avversario, una giornata non brillantissima da parte nostra. Componenti che poi determinano un risultato negativo, anche se credo non meritassimo la sconfitta. Non è stata una bella partita, i primi 20-30 minuti hanno giocato molto di rimessa, volevamo creare superiorità sugli esterni, ma poi i tre difensori loro palleggiavano moltissimo. Dopo lo 0-1 la partita si è messa in salita, hanno contrastato bene, non è stata la nostra miglior giornata. Questo sicuramente non fa dire che meritavamo la sconfitta".