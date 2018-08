Virtus Entella, Boscaglia: "Prestazione positiva. Ora il derby con il Genoa"

Fonte: TuttoSalernitana.com

Roberto Boscaglia, tecnico dell'Entella, ha commentato nella sala stampa dello stadio Comunale di Chiavari la vittoria dei suoi sulla Salernitana: "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita. Puntiamo alle giocate di qualità e non di casualità. Così possiamo raggiungere risultati importanti. Ci siamo difesi bene, siamo stati alti senza regalare profondità agli avversari. In campo va chi si allena bene e merita, che sia un ventenne o un trentacinquenne. Il match di Marassi contro l Genoa è il giusto premio per questi ragazzi che hanno lavorato bene, nonostante i momenti difficili. Mi aspettavo questa Salernitana, l'abbiamo preparata così. Siamo stati cinici su entrambi i gol. Potevamo segnare ancora, ma siamo stati bravi a soffrire".