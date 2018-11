Virtus Entella, domani la squadra giocherà: la nota del club

Il "braccio di ferro" è terminato, l'Entella domani scenderà in campo, in attesa poi della sentenza di martedì del TAR che potrebbe cambiare le carte in tavola. La partita con il Pisa, valida per la 10^ giornata del Girone A, si giocherà.

Riportiamo la nota ufficiale del club, a firma di patron Antonio Gozzi:

"Oggi pomeriggio ho incontrato i miei ragazzi. Da lontano mi era difficile intuire i motivi della protesta e confrontandomi con loro ho capito che il voler alzare le mani e fare un passo indietro voleva essere uno strumento per evidenziare, in modo clamoroso, l’ingiustizia che l’Entella sta vivendo, scontrandosi con sentenze e ricorsi, indifferenza e malafede. Ho trovato un gruppo unito e maturo, ma anche indebolito e provato da questa infinita attesa che mortifica la professionalità del calciatore e la dignità della persona. Insieme abbiamo convenuto che la strada più utile non e’ scioperare, ma attendere la sentenza del Tar dimostrando al sistema calcio che l’Entella rispetta le regole. Occorre essere pragmatici e rispettosi anche dei nostri tifosi danneggiati enormemente da questo inspiegabile sopruso.

Domani scenderemo in campo a testa alta e con grande senso responsabilità, da veri combattenti confidando nel sostegno del nostro pubblico. Noi non molliamo. Tutti uniti.

Antonio Gozzi".