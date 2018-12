Virtus Entella, Icardi: "Vogliamo chiudere l'anno in bellezza"

In vista dell'ultimo match del 2018, contro il Gozzano, il centrocampista della Virtus Entella Simone Icardi ha parlato ai microfoni di TuttoEntella.com:

"Diciamo che mercoledì è stato un regalo a tutti quanti. E’ stata una partita importante, uno scontro diretto. A noi mancano partite ma siamo comunque lì. Siamo riusciti a mantenere la porta inviolata contro una squadra forte che ha segnato tanti gol. Vincere aiuta sempre, ti fa crescere il morale e tenere l’entusiasmo alto. Viceversa quando sei in un momento complicato hai il morale basso. Vincere aiuta sempre a vincere e ti fa recuperare quando le fatiche sono tante. Diciamo che ci siamo trovati in questa situazione e ci siamo calati nel migliore dei modi. Forse nel lungo periodo fra il ritiro e il campionato siamo riusciti a compattarci come gruppo con consapevolezza che giocando tante partite servivano tutti componenti della rosa. Chi gioca fa bene. La squadra è stata allestita bene e noi siamo bravi a farci trovare pronti. Domenica sarà partita complicatissima perchè anche all’andata loro ci hanno messo in difficoltà, difendono bene e ripartono. Sono una squadra neopromossa, ripeto, sarà complicato ma noi vogliamo chiudere in bellezza l’anno con i tre punti. Sarà difficile come le partite che abbiamo giocato prima della Carrarese, contro la Juventus Under 23 o l’Albissola. Quando troviamo squadre che si difendono bene c’è difficoltà nel scardinare le difese. Speriamo di farcela lavorando. L'Entella deve continuare a fare quello che sta facendo: giocare ogni partita con questa voglia, con questo atteggiamento, con questa cattiveria e fame di vittoria. Dobbiamo ispirarci alle grandi squadre, italiano ed europee, che vincono una partita dietro l’altra senza mai fermarsi. L’obiettivo è fare sempre meglio, avendo la mentalità, l’approccio e gli obiettivi fissati".