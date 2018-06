Virtus Francavilla, Fracchiolla: "Albertazzi? Non dipende da noi"

Domenico Fracchiolla, direttore generale della Virtus Francavilla, ha fatto il punto sulle operazioni in entrata nel giorno della presentazione di Nunzio Zavettieri: "Per Albertazzi il discorso non dipende da noi. E' di proprietà del Bologna, stiamo lavorando, ma è un'operazione non facile perché sarebbe il quarto prestito consecutivo - si legge sul Nuovo Quotidiano di Puglia -. Però il mercato è lungo e tutto può accadere. Prestia? E' un giocatore della Virtus, per noi è fondamentale. Ma anch in questo caso il mercato è lungo e c'è da aspettarsi di tutto".