Virtus Francavilla, Magrì: "Quanto è facile salire sul carro dei vincitori"

Fonte: TuttoC.com

"Ancora una volta abbiamo avuto ragione, centrando con largo anticipo l'obiettivo salvezza battendo una squadra forte come il Trapani che punta a vincere il campionato. Adesso possiamo divertirci in questo ultimo mese di campionato, dando il massimo per raggiungere il nuovo obiettivo dei playoff. Adesso chiedo all'ambiente più equilibrio nei giudizi, anche perché adesso è facile salire sul carro dei vincitori". Con queste parole raccolte de La Gazzetta del Mezzogiorno, Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, celebra il successo contro i siciliani che permette ai pugliesi di tornare ad accarezzare il sogno playoff.