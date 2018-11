Virtus Francavilla, Mengoni verso la rescissione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mengoni starebbe per salutare la Virtus Francavilla. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il difensore classe '83 e il club biancazzurro si starebbero accordando per la risoluzione consensuale del contratto. Mengoni, ex Pescara, Benevento e Ascoli, con i pugliesi ha fin qui collezionato sette presenze tra campionato e Coppa.