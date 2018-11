Virtus Francavilla, Zavettieri: "Io a rischio? Va chiesto alla società"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta per 5-0 con la Vibonese, l’allenatore Nunzio Zavettieri nella mixed zone dello stadio calabrese aveva escluso l’ipotesi dimissioni, rimettendo alla società le decisioni sul suo futuro: “E’ una sconfitta difficile da commentare, sono dispiaciuto per la società e per i tifosi: è chiaro che c’è qualcosa da rivedere. Subire tre gol in dodici minuti deve farci riflettere, anche oggi inoltre non siamo riusciti a terminare la gara in undici uomini”.

Capitolo panchina, in quelle che potrebbero essere le ultime parole da allenatore della Virtus Francavilla: ”Sono l’allenatore e mi assumo tutte le responsabilità: è giusto che sia io a metterci la faccia in questo momento. Abbiamo il dovere di dare tutto per ritrovarci. Già dalla prossima gara mi aspetto un’altra prova. Io a rischio? Questo va chiesto alla società, io personalmente mi metto in discussione in ogni momento. Personalmente, non mollo di mezzo centimetro, ma lavoro per trovare la giusta quadra”.