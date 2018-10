Virtus Francavilla, Zavettieri: "Lunedì tappa molto importante"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nunzio Zavettieri, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così a due giorni dalla sfida contro la Reggina in conferenza stampa: "Parlare di momento di svolta mi sembra prematuro, per noi la vittoria col Matera è stata importante. Ora dobbiamo continuare a crescere e non fermarci, vogliamo dare continuità e vogliamo continuare su questa strada. La partita di lunedì presenta una tappa molto importante, il campionato è difficilissimo e mi piace che il mio gruppo sappia interpretare diversi moduli di gioco", riporta Tuttocalciopuglia.com.