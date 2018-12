Virtus Verona, Fresco: "Contro l'Albinoleffe mi accontenterei di un pari"

© foto di Flavio Mazzoleni

Ai microfoni di ZonaCalcio il presidente-allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco presenta la gara con l'Albinoleffe: "Sarà importantissimo non perdere. Mi accontenterei anche di un pareggio, affrontiamo una squadra forte che non merita assolutamente quella posizione di classifica. E poi hanno un grande allenatore. Marcolini è stato un ottimo calciatore ma é di categoria superiore anche come allenatore. Devo dire che è molto bravo anche Alvini che prima di lui era alla guida dell’Albinoleffe, sarà una partita difficile. Stiamo bene a livello fisico e finalmente anche mentale. Stiamo attraversando un buon periodo supportato dai risultati ma ci tengo a sottolineare che la prestazione non è mai mancata. Non eravamo dei brocchi prima e non siamo dei fenomeni ora, dobbiamo restare tutti con i piedi ben saldi per terra perchè non abbiamo fatto niente. Non dobbiamo farci distrarre dalle feste di Natale poi ma sotto questo aspetto il gruppo è una garanzia. Abbiamo un pò tutti a disposizione tranne Lancini, le soluzioni non mancano”.