Virtus Verona, Fresco: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi"

Trasferta molto complicata quella di domani ore 18.30 per la Virtus Verona, impegnata al "Lino Turina" sul campo della Feralpisalò. Il tecnico Luigi Fresco ne ha parlato sul sito ufficiale del club veneto, partendo dai risultati, che in questo momento non sorridono alla compagine rossoblù:

"Onestamente faccio fatica a commentare le nostre partite, stanno accadendo cose che non mi erano mai capitate prima. Domenica scorsa abbiamo perso una partita incredibile. Il nostro portiere è intervenuto solo nell'azione del loro secondo gol, al contrario noi abbiamo tirato in porta 5, 6 volte cogliendo un palo ed una traversa. Alla fine però abbiamo perso e siamo qui ancora una volta a recriminare, era successo qualcosa di simile anche contro la Giana. Fatichiamo ad individuare ciò che non va, sicuramente a livello mentale siamo ancora indietro rispetto alle squadre più navigate ed esperte della categoria ma la prestazione dei miei non è mai mancata".

Domani altro match complicato contro un avversario forte: "Dobbiamo preoccuparci di noi stessi. Se poi andiamo a guardare l'avversario, contro Vicenza e prima ancora contro Ternana abbiamo disputato due ottime prestazioni. Forse abbiamo fatto meglio in quelle circostanze che nei cosiddetti scontri diretti. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non possiamo pensare all'avversario anche perchè in questo campionato non esistono partite facili o dal risultato scontato".

Riguardo alla formazione di domani: "Mancheranno due esterni di difesa visto che Lancini non recupera e Pinton si è fermato per un problema ad una spalla. Qualcosa ci inventeremo, potremmo adattare un difensore oppure optare per una soluzione alternativa. Recuperiamo Rubbo mentre, per il resto, l'unica certezza è che riproporremo lo schieramento tattico con la difesa a tre, chiamata ad offrire maggiori garanzie in fase di copertura. Purtroppo continuiamo a subire troppi gol, abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto, speriamo di iniziare ad ottenere i primi frutti. Il primo problema da risolvere é quello dei gol subiti".