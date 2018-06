Virtus Verona, nel mirino c'è l'attaccante Bertoldi

Serie B, le designazioni delle semifinali: Chiffi per Venezia-Palermo

Ressa su Marilungo: Padova in pole, ma spuntano Hellas e Avellino

Cittadella, Gabrielli sogna una finale made in Veneto

No della soprintendenza, il Crotone resta senza stadio

Spezia, spunta anche Lupo per la poltrona di ds

Frosinone, i convocati di Longo: out Maiello, Ariaudo e D. Ciofani

Cesena, fumata grigia per il rinnovo di Schiavone

Padova, si lavora per Monachello

Lecce, Coda o Pettinari per rinforzare l'attacco

Virtus Entella, c'è anche Marcolini per la panchina

Salernitana, duello col Brescia per Bonanno

Hellas Verona, Felicioli resterà anche in Serie B

Padova, serve un attaccante: sondaggio per Macheda

Ascoli, Giaretta: "Salvezza meritata. Sottil e Gori pronti per la B"

Carpi, in tre potrebbero salutare: Giorico, Saber e Nzola

Venezia, Inzaghi: "Viviamo un sogno e vogliamo arrivare fino in fondo"

Livorno, monitorato Scalzi della Sanremese per il centrocampo

Salernitana, per la fascia sinistra piace Giron del Bisceglie

Cosmi: "Ho un contratto con l'Ascoli, non rinuncio di certo"

