Vis Pesaro, Colucci: "Mai visto un precampionato di 2 mesi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Vis Pesaro Leonardo Colucci ha commentato ai microfoni di Ascolilive dopo il pareggio in amichevole contro l'Ascoli: "E’ stata una bellissima partita, giocata bene da entrambe le squadre. L’Ascoli è una formazione ben messa in campo organizzata e guidata da un ottimo tecnico come Vivarini. L’importante era non avere infortunati. Noi abbiamo fatto la nostra gara, sono contento di questa prestazione. Lo spettacolo forse negli ultimi 20 minuti ha risentito dei tanti cambi. Stiamo lavorando dal 14 luglio, non si è mai visto un precampionato di 2 mesi. Speriamo che si risolva tutto nella prossima settimana, perché diventa logorante lavorare senza la prestazione della domenica".