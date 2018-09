Vis Pesaro, Colucci: "Ternana allestita per fare bene in Serie C"

Fonte: TuttoC.com

Leonardo Colucci, tecnico della Vis Pesaro, è pronto a sfidare la Ternana (calcio d’inizio ore 18,30) per dare continuità all’ottimo pareggio conquistato nel turno infrasettimanale con la Sambenedettese. “Con la Samb siamo scesi in campo molto bene, con la Ternana faremo lo stesso - ha dichiarato l’allenatore, nelle parole raccolte da Solovispesaro -. Noi siamo sempre motivati e le motivazioni fanno la differenza. Recupereremo Briganti e Rizzato, mentre Kirilov non essendosi mai allenato in settimana non credo sia disponibile. I punti conquistati e l’entusiasmo crescente della piazza, ci spinge a migliorare e fare bene”. Sulla Ternana. “E’ una squadra allestita per fare bene in Serie B e per lottare per i primi posti in C. Per noi sarà la quarta sfida in 12 giorni, ma non ci sono alibi: scenderemo in campo spensierati e giocheremo sereni”.