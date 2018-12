“La Viterbese cresce, nessuna rivoluzione". Così Il Messaggero in edicola analizza il momento in casa del club laziale dopo le ultime vittorie che hanno riportato serenità nell’ambiente e restituito una classifica più importante. “La Viterbese sta crescendo e cominciando ad incamerare vittorie importanti. A questo punto, diversi giocatori sotto osservazione, che sembravano dover salutare a gennaio in occasione del mercato di riparazione, potrebbero restare, diventando punti fermi della squadra di Stefano Sottili. - si legge nell’articolo - Qualche giocatore sicuramente saluterà, ma non ci sarà quell'esodo che era stato preventivato appena un mese fa quando la squadra collezionava sconfitte. Tuttavia, la società gialloblù si sta guardando intorno soprattutto per quello che riguarda il centrocampo. Dei sondaggi sono stati fatti per il giovane della Primavera dell'Atalanta, Andrea Colpani e per l'esperto giocatore del Lecce, Luca Di Matteo".