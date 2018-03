Viterbese, Camilli: "Braglia è l'anti-calcio, non ha mai vinto nulla"

© foto di Federico Gaetano

Il patron della Viterbese Piero Camilli ha parlato ai microfoni di Radio Verde dopo la vittoria per 3-1 contro il Cosenza in Coppa Italia Serie C: “L'arbitro ha fatto una grande gara, è stato corretto e vedrete che farà strada. - continua Camilli a Cosenzachannel.it parlando di Braglia – Si è lamentato? È un allenatore che è abituato alle botte, alla cattiveria e all'ignoranza. È andato a rubare soldi in Calabria perché in questi anni ha dimostrato quello che è, ovvero uno che non ha mai vinto nulla. È l'anti-calcio e l'ho purgato diverse volte. Al ritorno sarà una guerra? La guerra è un’altra. Non le ho prese mai. Figuriamoci ora, non ci sarò, ma so già che atteggiamento troveremo”.