Viterbese, Camilli: “Giochiamo, ma solo dopo la sentenza del TAR”

© foto di Federico Gaetano

Il patron della Viterbese Pietro Camilli attraverso le colonne de Il Messaggero ha parlato della decisione presa ieri di far scendere in campo già nel prossimo week end le squadre interessate dai ripescaggi in Serie B, che difficilmente si concretizzeranno, ribadendo l'intenzione di tornare si a giocare, ma solo dopo la sentenza del TAR che potrebbe modificare il girone d'appartenenza dei laziali. “Noi siamo legati all'Entella, che ha tutto il diritto di giocare in Serie B, se loro hanno chiesto il rinvio della propria gara di campionato è giusto che anche noi facciamo lo stesso. Non è che non vogliamo giocare, chiediamo solamente di farlo dopo il 6 novembre dopo che si sarà stata la sentenza del TAR. Potrebbe essere quindi l'8 oppure il 9. - conclude Camilli - Ormai abbiamo fatto 30 facciamo anche 31".