Viterbese, ecco il primo punto. Casertana ingolfata, che succede?

© foto di Area Comunicazione AS Viterbese Castrens

Se la stagione attuale di Serie C fosse stata normale (regolare appare un termine quasi impensabile) il match fra Viterbese e Casertana avrebbe assunto i contorni della grande sfida. Due delle squadre più attrezzate del Girone C a confronto, con l'obiettivo di dare la caccia al primo posto. La realtà attuale, invece, racconta di due squadre in situazioni tutt'altro che positive. I laziali, freschi di ritorno di Stefano Sottili in panchina hanno centrato il primo punto stagionale dopo tre sconfitte consecutive, mentre la Casertana è al sesto segno x consecutivo, a riprova di un momento di difficoltà evidente. Questa volta per i falchetti di mister Fontana il punto conquistato è assolutamente guadagnato dato che sono i ragazzi di Piero Camilli ad aver gestito il match a larghi tratti.

A Caserta non si vivono giorni semplici, con la tifoseria pronta alla contestazione. Che accadrà adesso?