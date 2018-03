Viterbese in finale di Coppa Italia di C, Camilli: "Solo il primo traguardo"

© foto di Federico Gaetano

Una Viterbese che non ha intenzione di fermarsi e che, intanto che lotta in campionato per una posizione di classifica ancora migliore, ha conquistato la finale di Coppa Italia Serie C, battendo il Cosenza. Ai microfoni di TuttoC.com, dopo questo primo obiettivo centrato, parla patron Piero Camilli.

Un primo traguardo é stato raggiunto: c'è una finale da giocare. "Siamo partiti piano piano ma poi ce l'abbiamo fatta e abbiamo compiuto questo primo passo. Adesso affronteremo una squadra fatta per vincere, che è anche molto in forma, vedremo come andrà. Comunque si, è un primo traguardo raggiunto".

A ogni modo, nel complesso, si può parlare di stagione quasi sempre positiva. "È vero, alla fine non é stata mai pessima, anche se in campionato qualche punto in più avremmo potuto averlo. L'impegno in Coppa é stato dispendioso, anche ieri non abbiamo giocato su un buon campo, e ora ci aspetta un tour de force".