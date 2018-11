Viterbese, Lopez ai saluti. In arrivo Sottili

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una notte di riflessione in casa Viterbese si è deciso per il cambio di allenatore. Giovanni Lopez in mattinata riceverà la comunicazione da parte del patron Piero Camilli dell'esonero e al suo posto, come riferisce Sky Sport, tornerà Stefano Sottili. protagonista l'anno passato di un'ottima stagione – anche allora da subentrante – culminata con l'accesso ai play off.