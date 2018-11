Viterbese, rescissione per il direttore sportivo Magalini

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Magalini non è più il direttore sportivo della Viterbese. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il dirigente avrebbe infatti trovato l'accordo con il club laziale per la rescissione consensuale del contratto. Ora si attende solo l'ufficialità, mentre per la sostituzione in pole c'è Danilo Pagni, ex Ternana.