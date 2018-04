Viterbese, Sottili: “Tutto deciso dagli episodi. Dispiace”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Area Comunicazione AS Viterbese Castrens

Il tecnico della Viterbese Stefano Sottili, al termine della finale di ritorno di Coppa Italia Serie C persa per 3-1 ad Alessandria, in sala stampa propone un’analisi lucida dell’esito della gara. “È palese che nell’arco delle due gare gli episodi arbitrali non sono stati a nostro favore. Da allenatore non analizzo solo così le partite, ma dispiace. Diverso sarebbe se gli episodi fossero di gioco, come il grande gol di Marconi. Gli ho fatto i complimenti anche se a Venezia non lo facevo giocare - ha cercato di sdrammatizzare il tecnico strappando un sorriso in sala stampa - come ho fatto i complimenti alla gradinata che ci ha applaudito. Era giusto farlo. Ma mi rammarica che gli episodi arbitrali siano sempre stati sfavorevoli alla Viterbese. In particolare mi riferisco al rigore non concesso all’andata su Bismark, a quello non concesso oggi su Jefferson ed al rigore invece concesso al’Alessandria per un intervento di Sini con il braccio attaccato al corpo dopo una deviazione. Oggi fino al gol del 3-1 siamo stati in partita ed oggi ho avuto la certezza di aver ritrovato la Viterbese di un paio di mesi fa. aver giocato per due mesi mercoledì e domenica, senza poterci allenare, ci ha penalizzati. Ora arriva il momento più difficile, perchè tra tre giorni saremo ad Olbia ad inseguire il quarto posto in una specie di spareggio. Tre giorni per smaltire fatica e delusione sono pochi, perciò dovremo essere bravi”.