Viterbese, Sottili: "Playoff ti consumano ma tirano fuori il meglio"

© foto di Federico Gaetano

Vigilia del secondo turno dei playoff per la Viterbese domani ore 20.30 , ancora fra le mura amiche con una squadra toscana: la Carrarese. Gara ancora da dentro o fuori per i laziali dove basterà ottenere un pareggio per approdare alla fase nazionale. Il tecnico Stefano Sottili parla dell'avversario e del confronto che si annuncia difficile e allo stesso tempo molto intrigante: "Sono partite che ti consumano, ma che ti fanno tirare fuori il meglio, l'agonismo e la voglia di fare risultato a tutti i costi. La Carrarese ha disputato un girone di ritorno strepitoso e un plauso lo merita mister Baldini che è davvero un lusso per questa categoria: giocano bene, sono davvero in forma e con loro arriveranno molti tifosi, merito di una simbiosi tra città e club ritrovata. Anche noi avremo il sostegno del nostro pubblico che ci ha abituato quest'anno, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà a non farci mancare l'aiuto e il sostegno. Quindi massimo rispetto nei confronti di un avversario che sta vivendo un bel momento , ma al Rocchi siamo pronti a dare battaglia , per andare avanti in questa avventura e continuare a sognare insieme ai nostri tifosi e a tutta la città".