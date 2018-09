Viterbese, squadra a lavoro: Camilli non cambia idea

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Sono ore davvero calde per la Viterbese. Martedì (ore 18) la formazione laziale dovrebbe debuttare in campionato al Rocchi, ospitando la Sicula Leonzio, ma, al momento, il patron Piero Camilli non sembra intenzionato a cambiare idea dopo aver manifestato nei giorni scorsi la volontà di ritirare la squadra in segno di protesta per la decisione di inserire i gialloblu nel girone meridionale. Squadra che comunque è tornata al al lavoro con una seduta di due ore ed i tifosi sperano che questo sia da interpretare come segnale di un eventuale ripensamento.