Zaccardo: "Rosso, a Vicenza fai come il Parma. Dovessi servire tornerei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Zaccardo, difensore campione del Mondo nel 2006 e appena uscito dall'esperienza con i maltesi degli Hamrun Spartans, ha così parlato a proposito del possibile nuovo futuro del Vicenza sotto l'egida del patron Renzo Rosso, proprietario di Diesel, ai microfoni di TuttoC: "Se ha la voglia, la passione e l'intelligenza di far calcio nel modo giusto potrà solo trarre soddisfazioni dall'acquisire il Vicenza. Parliamo di una piazza che ti mette pressione perché ama la sua squadra, quindi non bisogna improvvisare: serve una programmazione e un certo equilibrio nel gestire una società prestigiosa che deve tornare al più presto su palcoscenici più importanti. Se sarà Rosso il nuovo patron sarò contento, sperando che possa seguire le orme del Parma, magari riportando il Vicenza anche in Serie A". E su un suo possibile ritorno in biancorosso ammette: "A Vicenza mi son lasciato con una sconfitta: per questo se mi chiamassero per dare una mano direi subito di sì. In che ruolo? Al momento ancora da calciatore, mi sento bene e so che posso ancora giocare perché fisicamente sto bene".