Zanetti: "Col Frosinone il mio SudTirol è stato come Rocky Balboa"

"Rocky IV. Senza dubbio. E’ anche il mio film preferito. Siamo stati Rocky in quella situazione”.

A parlare, ai microfoni di tuttoc.com, è il mister del SudTirol Paolo Zanetti, che apre l'intervista facendo riferimento alla gara di Coppa Italia dove i suoi ragazzi hanno battuto il Frosinone. Un primo traguardo stagionale notevole, del quale il tecnico parla poi così:

"Ci siamo presentati con grandissima umiltà, le motivazioni fanno la differenza. Abbiamo messo in campo un grande cuore e le idee, giocando una partita straordinaria contro un avversario di due categorie superiore. Il Frosinone, come motivazioni e condizione, forse non era al top. Noi siamo stati eccezionali. Non solo dal punto di vista fisico, ma da quello tecnico: abbiamo giocato con grandissima personalità, e la vittoria è assolutamente meritata. E’ anche giusto dire che, a parità di condizioni generali, non ci sarebbe stata storia. Non ci dobbiamo sentire da Serie A: sono cose che sono già successe, come al Pordenone l’anno scorso e l’Alessandria”.

E' chiaro però che si guarda al futuro: "Cerco di essere equilibrato: sia dopo le vittorie, sia dopo le sconfitte. Per noi è fondamentale non perdere la mentalità. Lotteremo per vincere le partite del nostro campionato, non pensiamo di andare ad alzare la Coppa Italia. L’annata sarà dura, veniamo da una stagione dove è stato un risultato storico: la pressione è diversa rispetto a quella dell’anno scorso, l’obiettivo minimo si è alzato ai playoff”.

Nota finale sul mercato: "La società ha fatto un mercato ottimo, centrando gli obiettivi condivisi. Il diesse e il direttore tecnico Barilli mi hanno fatto trovare la squadra completa già a inizio ritiro. Siamo alla ricerca di un centravanti che abbia dalle caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Negli ultimi giorni di mercato, vediamo se possiamo mettere la ciliegina sulla torta”.