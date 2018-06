Zaniolo uomo mercato. L'Entella incassa una percentuale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una spettatrice molto interessata alle vicende di mercato legate al futuro di Nicolò Zaniolo, trequartista di proprietà dell'Inter al centro di alcuni rumors che lo vorrebbero diretto verso la Roma come contropartita nell'operazione Nainggolan in nerazzurro. Si tratta della Virtus Entella che, come riporta Il Secolo XIX, incasserebbe una percentuale sulla futura rivendita del giovane calciatore transitato da Chiavari nella stagione 2016/2017.