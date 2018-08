Zito: "Ora voglio scrivere una nuova pagina con la Casertana"

© foto di Federico Gaetano

Giornata di presentazione per Antonio Zito. Il neo giocatore della Castertana ha dichiarato: "Ringrazio il presidente D'Agostino e il direttore Martone che mi hanno dato questa opportunità. Vengo a disputare un campionato nel quale il club si è prefissato qualche obiettivo. La loro umanità ha inciso in via definitiva nel convincermi a sposare questo progetto, semmai ci fosse stato qualche dubbio, che non c'era. Nel calcio dopo alcuni anni qualcuno si lega a situazioni facili, altri invece cercano il rilancio, l'ostacolo da superare. Io sono di questo secondo genere. Spero di regalare a tutto l'ambiente grandi soddisfazioni. Il presidente non mette in primo piano gli interessi economici, ma il cuore, l'umanità. Penso se ne siano accorti tutti. Mi preme comunque ringraziare la piazza di Salerno, che ho lasciato dopo due anni e mezzo, perché anche lì ho dato e ricevuto tanto. Ma ora voglio scrivere una nuova pagina con la Casertana".