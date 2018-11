Aggressione ad arbitro in Basilicata: tre anni di squalifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta a tavolino e squalifica di tre anni per un calciatore dell'ASD Armento, squadra di Seconda categoria lucana. Il tutto per l'aggressione al giovane arbitro, 17 anni, della gara contro il Matera Sassi giocata lo scorso 11 novembre. È questo il bollettino dell'ultimo episodio di violenza nei confronti di un fischietto, commentato in maniera dura da Piero Rinaldi, presidente del Comitato regionale della Basilicata della Figc: "Condanniamo fermamente la vile aggressione al direttore di gara al quale esprimiamo la nostra solidarietà e quella dell’intero movimento del calcio dilettantistico di Basilicata che nulla a che fare con questo modo di agire contrario ai nostri valori sportivi improntati alla lealtà, alla correttezza, al rispetto e al fair play.

La sanzione comminata al calciatore autore dell’aggressione dal giudice sportivo non basta. Bisogna che la nostra azione nel prevenire certi deprecabili comportamenti sia più incisiva. Per tale motivo cercheremo di sensibilizzare le società affiliate, ancor più di quanto fatto in passato, al rispetto verso avversari e direttori di gara e a tenere comportamenti adeguati sul campo di gioco consoni ai valori dello sport”.