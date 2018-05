Albissola, Colla: "Promozione meritata. Per la C confermo tutto il gruppo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo la storia promozione fra i professionisti il patron dell'Albissola Gianpiero Colla ha parlato a Il Secolo XIX esprimendo tutta la propria felicità: “Entro il 15 farò un piano per approntare una squadra da Serie C, ma non mollo nessuno di questi ragazzi che hanno conquistato la promozione, se lo meritano tutti e me li porto nella categoria superiore. Tre anni fa quando iniziati l'impresa avevamo lasciato intendere che avremmo fatto qualcosa e ora ce l'abbiamo fatta. Non credevamo così presto, ma questa è stata una stagione incredibile in cui tramite un grande lavoro abbiamo conquistato questo traguardo, sono due domeniche che rischio l'infarto e due notti che non dormo, ma alla fine è stata una grande gioia. - conclude Colla – Ora faremo un salto di qualità, ci siamo abituati, ma tenendo i piedi per terra”.