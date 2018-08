Andrada non ripartirà dal Bari. Futuro in Argentina

Nonostante avesse speso parole d'amore per Bari e il Bari il futuro di Federico Andrada, attaccante classe '94 arrivato lo scorso gennaio in biancorosso, non sarà in Italia. Il calciatore attraverso il proprio profilo Instagram ha infatti salutato la piazza pugliese: “Purtroppo le cose sono andate in maniera diversa da come speravo,ho fatto il possibile per rimanere qui a Bari, ma per questa volta non si può. - scrive l'argentino - Auguro il meglio a questa città e a tutti voi tifosi perché meritate un posto in alto, questo vi prometto che non è un addio ma un arrivederci. Sempre forza Bari". Il suo futuro, come rivela Tuttobari.com, sarà in patria con la maglia dell'Union Santa Fé.