Argentina Arma, Sorrentino senior sarà allenatore e ds

L'Argentina Arma riparte da Sorrentino. Non Stefano, portiere del Chievo, che per un equivoco nei giorni scorsi era stato individuato come possibile investitore, ma il padre Roberto che sarà direttore sportivo e allenatore della squadra ligure come confermato ai microfoni di Rivierasport.it: “Se va in porto la situazione sarò alla guida dell'Argentina Arma per fare meglio di chi ci ha preceduto. Voglio puntare sui giovani, come ho sempre fatto nelle mie esperienze in Italia e all'estero, che abbiano qualità e quantità. - spiega Sorrentino senior - Stefano? C'è stato un grosso equivoco, mi ha accompagnato essendo io senza macchina ed essendo un calciatore di Serie A ha fatto notizia con qualcuno che ci ha ricamato sopra”. Ipotesi confermata anche dal futuro proprietario e presidente Daniele Tonet: “La situazione attuale è semplicissima. Io ricopro già il ruolo della società sportiva Argentina Arma, siamo poi al dunque per l'acquisizione della società e nel fine settimana l'assemblea dei soci si riunirà per il passaggio delle quote nelle mie mani. Inghippo? L'80% sono detenute dall'avvocato Bruno Vellone che si è reso irreperibile da diversi mesi, circa cinque, e per tanto non riusciamo a raggiungerlo per formalizzare il passaggio delle sue quote. Sorrentino? Confermo le voci che lo vogliono come mio uomo di fiducia, una persona integerrima e di grande professionalità. Sarà il mister e il direttore sportivo di questo club”.