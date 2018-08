Avellino come un porto di mare. In attesa di definire la rosa

© foto di Matteo Bursi

Ultima, in ordine di tempo a scomparire dai grandi palcoscenici, l'Avellino sta cercando in breve tempo di costruire una squadra competitiva che possa accendere l'entusiasmo e lottare per una pronta risalita. Al momento la squadra è un porto di mare con tanti giocatori che arrivano in prova e poi ripartono perché non hanno convinto appieno il neo tecnico Archimede Graziani, alcuni come Evangelisti lasciando anche molte polemiche alle proprie spalle.

Fra i giocatori che faranno parte del nuovo Avellino ci sono certamente il portiere Domenico Longobardi e i difensore Fabrizio Di Bella e Vladimir Mikhaylovskiy. A cui dovrebbero aggiungersi a breve Santiago Morero, confermato dallo scorso anno, e Alessandro De Vena che ha appena rescisso dalla Casertana. Destinati a restare dopo un periodo di prova ci sono anche Michael Scarf, esterno mancino del Napoli, Rafal Urbanski, centrale difensivo del Cosenza, e i centrocampisti Kelvin Matute, svincolato dalla Juve Stabia, Gennaro Acampora, ex Pavia, e Matteo Gerbaudo oltre l'esperto esterno Nicola Ciotola. Gli altri giocatori che potrebbero essere tesserati sono Niccolò Dondoni e Andrea Nocerino, entrambi difensori, e gli esterni Elia Galligani e Eleoneai Tompte. Mentre sono stati tagliati fra gli altri l'attaccante Pasquale Maisto, il difensore Pascal Corvino e il già citato Duilio Evangelisti.

Un tourbillon di nomi in cui è difficile orientarsi e fare un punto preciso su quel che sarà l'Avellino prossimo venturo. Una situazione tutta in divenire, più che in altre piazze prestigiose, che dovrebbe definirsi nella prossima settimana con l'avvicinarsi della chiusura del mercato.