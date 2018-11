Avellino, Graziani avverte Wilmots: "Non mi servono prime donne"

© foto di Matteo Bursi

Il tecnico dell'Avellino Archimede Graziani dopo la vittoria sul Ladispoli ha voluto mandare un messaggio al centrocampista classe '99 Marten Wilmots che potrebbe tornare in Irpinia dopo la brevissima avventura estiva nelle fila della società poi scomparsa dopo la mancata iscrizione in Serie B. “Se arriverà si allenerà assieme a tutti gli altri e sarà considerato un giocatore a mia disposizione. - spiega Graziani come riporta Tuttoavellino.it - Non mi serve una prima donna. Ci voglio delle persone che sposano l’idea di essere in questo gruppo”.