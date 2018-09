Avellino, il sogno proibito si chiama Negro. Più che una suggestione

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Maikol Negro è sicuramente uno di quegli svincolati di lusso che non faranno troppa fatica a trovare a breve una nuova maglia. Separatosi dal Pisa nell'ultimo giorno di mercato, l'attaccante nelle scorse settimane è stato cercato da diversi club di Serie C, tra i quali Viterbese e Sicula Leonzio. Ma per il giocatore potrebbe aprirsi una pista suggestiva. SportChannel214 ha infatti riportato l'indiscrezione che Negro sarebbe il sogno proibito dell'Avellino. Un'operazione non semplice ovviamente, il classe '88 non ha mai abbandonato le categorie professionistiche. Ma sarebbe comunque qualcosa di più che una suggestione.