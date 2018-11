© foto di Federico Gaetano

Non c’è solo Felice Evacuo, pista molto complicata, nei pensieri dell’Avellino per rinforzare l’attacco nella finestra invernale (1-14 dicembre). Secondo quanto riportato da Tuttoavellino.it il ds irpino Musa ha messo sul proprio taccuino anche i nomi di Diego Albadoro della Ternana e Fabio Longo della Turris. In particolare è il primo, che in Umbria sta trovando poco spazio, a fare gola specialmente se dovesse risolvere il suo contratto arrivando così a costo zero potendo venire immediatamente utilizzato dai biancoverdi.