Avellino, sei già super. Poker in casa del Ladispoli all'esordio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“È già un super Avellino”, così titola Il Mattino in edicola per commentare il poker rifilato dai biancoverdi all'esordio in Serie D sul campo del Ladispoli. La prima rete porta la firma di Gerbaudo con Buono che raddoppia e infine De Vena e Tompte a chiudere la pratica dopo che i padroni di casa avevano accorciato le distanze con Cardella. Una gara sempre in controllo in cui si sono messi in evidenza i giovani, mentre i più esperti hanno mostrato qualche ritardo di condizione. Infine la nota di colore, riportata dallo stesso quotidiano, con una sorta di gemellaggio sugli spalti fra le due tifoserie.