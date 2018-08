Avellino, staff tecnico verso Sturno: in arrivo i primi under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partirà ufficialmente questo pomeriggio il nuovo corso del Calcio Avellino che parteciperà al prossimo campionato di serie D. Lo staff tecnico guidato da Archimede Graziani si dirigerà a Sturno dove è in programma un mini ritiro che accompagnerà i biancoverdi fino all'inizio del torneo. Il primo elemento a comporre il nuovo roster sarà sicuramente il numero uno classe 2001 Antonio Pizzella, transitato per il vivaio biancoverde così come il difensore classe '98 Gennaro Cozzolino, per il quale pure potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura in biancoverde. C'è attesa, infine, anche per Simone Siciliano, jolly difensivo classe '99 che mister Marcolini aveva aggregato al ritiro della prima squadra ad Ariano Irpino. Se per Pizzella trapelano certezze, si aspettano riscontri per gli altri due.